Политики правящей коалиции в настоящее время не планируют возвращаться к дискуссии об упрощении получения гражданства негражданами.

На просьбу прокомментировать высказывания премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, который предлагает упростить процесс предоставления гражданства негражданам Эстонии, премьер-министр Марис Кучинскис ответил, что Ратаса можно спросить об этом на заседании Совета ЕС.

Представитель национального объединения VL-ТБ/ДННЛ Янис Домбрава сказал, что его удивило заявление эстонского премьера, которое угрожает позиции Эстонии по многим вопросам.

Заместитель председателя "Единства" Эдвард Смилтенс заявил, что сейчас не планируется корректировать позицию по негражданам, потому что мнение не изменилось — "гражданство не подарок, а ясная позиция конкретного человека стать гражданином".

Вскоре инициатива о предоставлении прав голоса негражданам Латвии и Эстонии на выборах в Европарламент будет заслушана в двух комитетах.