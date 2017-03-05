В течение последних суток продолжал повышаться уровень в Даугаве, в остальных реках уровень воды снизился, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Высокий уровень воды на Даугаве около Зелькьского железнодорожного моста, находящегося между Плявиняс и Екабпилсом. В ночь на воскресенье он поднялся еще на полметра. Однако он все еще ниже рекордной отметки, достигнутой во время наводнения в апреле 2013 года.

На один метр с началом ледохода повысился уровень воды на Даугаве в районе Екабпилса, где в воскресенье утром он достиг 5,5 метров, однако затем снизился. Половодье в Екабпилсе начинается с отметки 6,3 метров.

В низовье реки Огре в минувшие сутки уровень воды понизился. На Венте и Лиелупе уровень воды постепенно снижается, на Гауе остается стабильным, а в Айвиексте уровень воды понемногу продолжает повышаться.

В ближайшие дни уровень воды на Даугаве продолжит повышаться, сообщают в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. Уровень воды немного повысится на Гауе и местами в Лиелупе, на остальных реках уровень воды будет понижаться.