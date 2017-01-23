В австралийском городе Брисбен во время съемок видеоклипа хип-хоп группы был смертельно ранен актер. Выстрел был произведен из оружия, предоставленного для съемок. Полиция ведет расследование.

Съемки проходили около бара Brooklyn Standard в центре города. 20-летний актер, имя которого не называется, получил смертельное ранение в грудь.

Как сказал полицейский детектив Том Армитт, для съемки этой сцены были выписаны несколько единиц огнестрельного оружия. Актер был ранен из одного из пистолетов и впоследствии скончался. Члены съемочной группы пытались реанимировать его до прибытия медиков, однако безуспешно, уточнил детектив. Пока неизвестно, был ли заряжен пистолет боевыми патронами или имитационными. Неясно также, сколько было произведено выстрелов. Никто больше на съёмочной площадке не пострадал.

Полиция не указывала название группы, но местные СМИ сообщили, что это сиднейский коллектив Bliss N Eso, выступающий в стиле хип-хоп. Менеджмент группы в своем заявлении подтвердил смерть актера, подчеркнув, что участники коллектива не присутствовали в это время на съемках. "Съемочная группа и наша команда в настоящее время сотрудничают с полицией, которая проводит расследование", - сказал представитель группы, отказавшись от дальнейших комментариев.

Полиция начала уголовное расследование. Ей предстоит установить, при каких обстоятельствах актер получил смертельное ранение. На данный момент у полицейских нет четкого ответа на этот вопрос. СМИ сообщают, что причиной гибели актера мог стать случайный выстрел, пишет агентство Reuters.

Бар, возле которого произошел инцидент, будет закрыт в понедельник.