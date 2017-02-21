До того, как остановиться, грузовик, в кузове которого, как выяснилось позже, находились десятки баллонов с газом, протаранил несколько автомобилей. За рулем находился 33-летний гражданин Швеции Йоаким Робин Берггрен, он арестован.

По данным полиции, грузовик находился в угоне. Как утверждает пресса, полицейские произвели несколько выстрелов, чтобы остановить грузовик.

Пока непонятно, готовил ли находившийся за рулем швед теракт или же просто пытался скрыться от стражей порядка после похищения машины. По словам очевидцев, водитель проигнорировал приказы полиции остановиться и на большой скорости помчался к центру города. Как рассказала агентству AFP ставшая свидетельницей инцидента Мирейя Руис, водитель в ответ на крики смеялся и делал оскорбительные жесты.

Около 20 полицейских и по меньшей мере шесть полицейских машин были замечены корреспондентом AFP на месте инцидента. Представитель полиции не смог подтвердить агентству, действительно ли был обстрелян грузовик, но сообщил, что стражи порядка задержали гражданина Швеции.