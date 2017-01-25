"Расследование связано с изучением вопроса о возможной причастности к вернувшимся из Сирии боевикам", - сказано в заявлении.
Операция проводилась примерно в восьми местах и не связана с террористической атакой в Брюсселе в марте 2016 года и терактами в Париже в ноябре 2015-го, пишет Рейтер.
Во время операции не прозвучало ни одного выстрела.
22 марта прошлого года в столице Бельгии произошла серия терактов. Первые два взрывных устройства сработали в аэропорту, третье - на станции метро "Маальбек". Еще одна бомба в аэропорту не взорвалась. В результате терактов погибли 32 человека.
В ноябре 2015 года джихадисты совершили взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли посетителей нескольких ресторанов и захватили заложников в концертном зале "Батаклан". Жертвами атак стали 130 человек.
В Бельгии регулярно проходят антитеррористические рейды и задержания возможных сторонников джихадистов.