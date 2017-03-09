В центре Риги горел дом: площадь пожара составила 200 кв.м

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), вечером 8 марта в Риге, на ул. Спорта горел заброшенный 3-этажный дом. На ликвидацию пожара у спасателей ушло более пяти часов. Как отмечают в ГПСС, в доме по неизвестным причинам загорелось перекрытие, чердак и кровельная конструкция. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших, причины возгорания уточняются.

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