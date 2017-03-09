Как отмечают в ГПСС, в доме по неизвестным причинам загорелось перекрытие, чердак и кровельная конструкция. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших, причины возгорания уточняются.