Вечером 3 марта сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в район Эспланады, где нашли заплутавшую в городе пенсионерку.

Как отмечают в РМП, пожилую женщину обнаружил охранник одного из отелей: пенсионерка не ориентировалась в пространстве, а также не могла назвать свои личные данные. Чтобы убедиться, что с незнакомкой все в порядке, на место происшествия вызвали "скорую",

В ожидании Службы неотложной медицинской помощи полицейские получили информацию о том, что некоторое время назад на пульт дежурного поступил сигнал о том, что пропала пожилая женщина, приметы которой совпадали с приметами пенсионерки, обнаруженной в центре Риги.

После проверки оказалось, что это действительно один и тот же человек. Женщину госпитализировали, о чем известили ее родственников.