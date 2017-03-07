В частные пенсионные планы в 2016 году внесено 71,8 млн евро — на 6,3% больше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала.

Сумма взносов участников за год увеличилась на 7,2%, взносов работодателей — уменьшилась на 0,8%. Накопленный пенсионный капитал за год увеличился на 15,2% — до 380,6 млн евро.

Из капитала пенсионных планов в 2016 году выплачено 30,8 млн евро — на 42% больше, чем в 2015 году. Из них 98% выплачено в связи с достижением участниками планов пенсионного возраста. Средняя доходность пенсионных планов в 2016 году составила 3,2%, у индивидуальных планов она была в пределах от 0,75% до 7,5%.

В конце 2016 года 46% пенсионных планов составляли удостоверения фондов вложений, 41% — вложения в долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом.

Сумма сделанных в Латвии вложений в 2016 году уменьшилась на 14% — до 109 млн евро, составив 28,5% всех вложений. Вложения в других странах Европейской экономической зоны составили 69,5% всех вложений.

Число участников пенсионных планов за год увеличилось на 17,2 тысяч (7%) — до 272,209 тысяч, составив 27,7% общего числа экономически активных жителей Латвии.