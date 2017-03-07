6 марта из задымленной квартиры в Даугавпилсе были спасены трое мужчин, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную противопожарную и аварийно-спасательную службу.

Около 22.00 вечера бригада пожарных срочно выехала на улицу Дзелзцелю, где в четырехэтажном жилом доме почуствовали задымление. Выяснилось, что в квартире на третьем этаже горел диван на площади один квадратный метр. Хотя диван успели потушить еще до прибытия пожарных, их помощь все же потребовалась трем мужчинам, которых спасли из задымленной квартиры.

Также стало известно, что в волости Салас одноименного края с затопленной паводком территории с помощью лодки была спасена собака. В данный момент из-за разлива Даугавы к некоторым домам в этом районе можно добраться только с помощью трактора.

В целом за минувшие сутки, 6 марта, спасатели получили 48 вызовов, 23 из них были связаны с пожарами, 21 — со спасательными работами, а 4 оказались ложными.

6 марта в Екабпилсе уровень воды в Даугаве достиг отметки в 5,6 метров, до критической отметки осталось всего 70 сантиметров. В последний раз крупные наводнения в окрестностях Екабпилса фиксировались в 2013 году.

Угроза паводка в Даугавпилсе может уменьшиться в ближайшие дни, заявил на LNT заместитель исполнительного директора краевого самоуправления Александр Айзбалтс. Ответственные службы готовились к беспокойной ночи, но ситуация оказалась не столь драматична.

Айзбалтс рассказал, что лед хрупкий, поэтому ситуация лучше, чем она была, к примеру, в 2013 году. Он надеется, что вода быстрее прорвет ледовые заторы, и уровень воды начнет падать.

Хуже ситуация в Свентской и Ликнской волостях, где может начаться эвакуация людей, но, как показывает опыт, местные жители привыкли к подобным ситуациям, закупили еду и готовы. Айзбалтс отметил, что по реке еще не пошел лед из Белоруссии — это произойдет примерно через неделю.

6 марта вышедшие из берегов воды Даугавы отделили от внешнего мира поселок Рибаки, в котором живет немногим более 10 человек.