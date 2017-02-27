Самозванец появился в программе The OʼReilly Factor. Эфир был посвящен обсуждению жизни мигрантов в Швеции. Бильдт заявил, что в стране увеличилось число преступлений и появились проблемы с безопасностью из-за возросшего потока приезжих.
Издание отмечает, что в правительстве Швеции незнакомы с Нильсом Бильдтом.
"Мы не знаем этого парня. Никогда не слышали о нем в шведских вооруженных силах. Он не может говорить от нашего имени", — отметил представитель национальной армии.
То же самое заявили и в Министерстве иностранных дел. Также оказалось, что в правительстве не существует подобной должности.
Журналисты The New York Times выяснили, что Нильс Бильдт до 2013 года носил фамилию Толлинг. Мужчина решил податься в политику и, вероятно, попытался притвориться родственником премьер-министра Швеции Карла Бильдта.
В ноябре 2014 года Нильса Бильдта приговорили к году тюрьмы за появление в общественном месте в нетрезвом виде и нападение на сотрудника полиции.
В программе The O'Reilly Factor заявили, что перед эфиром авторы заручились рекомендациями нескольких влиятельных людей, изучили биографию Бильдта и провели предварительное собеседование. По словам исполнительного продюсера Дэвида Табакофа (David Tabacoff), все проверки лишь подтвердили, что "советник" подходит на роль гостя программы.