Самозванец появился в программе The OʼReilly Factor. Эфир был посвящен обсуждению жизни мигрантов в Швеции. Бильдт заявил, что в стране увеличилось число преступлений и появились проблемы с безопасностью из-за возросшего потока приезжих.

Издание отмечает, что в правительстве Швеции незнакомы с Нильсом Бильдтом.

"Мы не знаем этого парня. Никогда не слышали о нем в шведских вооруженных силах. Он не может говорить от нашего имени", — отметил представитель национальной армии.

То же самое заявили и в Министерстве иностранных дел. Также оказалось, что в правительстве не существует подобной должности.

Журналисты The New York Times выяснили, что Нильс Бильдт до 2013 года носил фамилию Толлинг. Мужчина решил податься в политику и, вероятно, попытался притвориться родственником премьер-министра Швеции Карла Бильдта.

В ноябре 2014 года Нильса Бильдта приговорили к году тюрьмы за появление в общественном месте в нетрезвом виде и нападение на сотрудника полиции.

В программе The O'Reilly Factor заявили, что перед эфиром авторы заручились рекомендациями нескольких влиятельных людей, изучили биографию Бильдта и провели предварительное собеседование. По словам исполнительного продюсера Дэвида Табакофа (David Tabacoff), все проверки лишь подтвердили, что "советник" подходит на роль гостя программы.