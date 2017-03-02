Сегодня во второй половине дня начался пожар на территории кожевенной фабрики в Елгаве.

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха, вызов на Добельское шоссе поступил в 14.44. Пожар возник в одноэтажном здании. На месте происшествия работают спасатели, подробной информации пока нет.

Как рассказали очевидцы, в последние недели на крыше здания, вероятно, производились ремонтные работы, так как там видели людей. Также с территории слышались звуки, подобные взрывам.

"Производство не ведется уже четыре, года, людей там нет. Возможно, случилось короткое замыкание", — предположил член правления АО Rital Валдис Приеде.

В здании могут находиться обрезки кожи.