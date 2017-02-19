По государственной бюджетной программе "Государственная поддержка сельского хозяйства и развития села" фермерам в этом году будет доступно 8,7 млн евро. Соответствующие правила 21 февраля планирует рассмотреть правительство.

Как сообщает Минземледелия, для развития животноводства по этой программе предусмотрено 5,8 млн евро, растениеводства — 614,5 тыс. евро, международного и взаимного сотрудничества сельскохозяйственных организаций — 701,9 тыс. евро, для развития сельскохозяйственного рынка — 354,5 тыс. евро, для национальной схемы качества продуктов питания — 479,65 тыс. евро, для финансирования ранее начатых мер поддержки — 786,4 тыс. евро, для племенной работы в свиноводстве — 110,8 тыс. евро.

Получить финансирование могут физические и юридические лица, занимающиеся сельскохозяйственным производством — в целом это около 4500 получателей государственной поддержки, два научных учреждения, 15 организаций по выращиванию племенных животных и девять неправительственных организаций фермеров.

В 2018 и 2019 годах по программе "Государственная поддержка сельского хозяйства и развития села" субсидии для фермеров также запланированы в размере 8,7 млн евро ежегодно.