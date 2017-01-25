На прошлой неделе жертвами эпидемии гриппа стали еще четыре человека, сообщил агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Всего в этом сезоне умерли уже семь больных гриппом.

По сведениям ЦПКЗ, все жертвы гриппа были в группе риска - страдали хроническими заболеваниями сердца, дыхательных путей и нервной системы. Все - старше 70 лет.

На прошлой неделе с диагнозом грипп госпитализированы 136 человек, причем 20 из них попали в больницу из-за осложнений заболевания в виде пневмонии. Всего в этом сезоне больница приняла 416 пациентов с гриппом - у них обнаружен возбудители типа 161 A и 21 B. Самый большой наплыв больных гриппом был в Елгаве. На прошлой неделе ЦПКЗ объявила о начале эпидемии, в связи с чем семейный врачи будут брать за визит на дом к пациентам с подозрением на грипп сниженную плату 2, 85 евро.