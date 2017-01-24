Вакансии организуемого обществом практического бизнес-образования "Junior Achievement Latvija" "Дня теней" в этом году будут доступны и за пределами Латвии, сообщили в JA Latvija.

У молодых людей будет возможность стать "тенями" послов Латвии в Канаде, Нидерландах, Финляндии, США, Германии, Франции, Бельгии и Украине, а также "тенями" руководителей представительств Латвии в таких международных организациях как ООН и ЕС.

В соотношении с численностью населения в Латвии проводится крупнейший "День теней" в Европе. В Латвии пропорционально наибольшее количество как участников (работодателей и школьников), так и заявленных вакансий "Дня теней".

В этом году "День теней" проводится 15 февраля. Работодатели "теней" могут до 2 февраля зарегистрировать свои вакансии на www.enudiena.lv. Заявки школьников, потенциальных "теней", принимаются до 11 февраля.

"День теней" проводится с целью способствовать привязке содержания школьного образования к реальной жизни, помогая школьникам целенаправленно планировать свою будущую карьеру, сделать выбор будущей профессии и соответственно подготовиться к выходу на рынок труда.

В прошлом году в "Дне теней" участвовали 1044 работодателя "теней", предложившие в общей сложности 7491 вакансию — на 10% больше, чем в 2015 году. На эти вакансии претендовали 22,6 тыс. зарегистрировавшихся "теней".