В Испании полиция объявила об аресте 75 человек в ходе международной операции по борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Операция проводилась на территории 18 европейских стран в ноябре прошлого года, однако о ее результатах стало известно только сейчас. В ходе рейдов в распоряжении полиции оказалось более 3000 украденных артефактов и произведений искусства, в том числе множество археологических находок.

В расследовании, которое возглавляли следователи Испании и Кипра, также принимали участие специалисты ЮНЕСКО и Интерпола.

По словам испанских властей, арестованные члены преступной группировки занимались в основном перепродажей культурных ценностей, похищенных из стран, охваченных военными конфликтами.