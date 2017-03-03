В ФРГ разрешат выращивать коноплю в медицинских целях. Управление и координацию этого процесса будет осуществлять специально созданное Агентство по контролю за каннабисом.

Тяжелобольные пациенты в Германии смогут получать в аптеке по рецепту врача препараты с содержанием каннабиса. Разрешение на их покупку будут выдавать в течение максимум трех дней, а расходы покроет медицинская страховка. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил статс-секретарь в министерстве здравоохранения Лутц Штроппе.

В ближайшее время в Германии также разрешат выращивать коноплю в медицинских целях. Управление и координацию этого процесса будет осуществлять специально созданное Агентство по контролю за каннабисом, находящееся в подчинении Федерального института по лекарственным средствам, заявил президент этой организации Карл Бройх (Karl Broich). Соответствующий законопроект 19 января одобрил бундестаг, а в феврале за него проголосовал бундесрат. Для того, чтобы закон вступил в силу, его осталось подписать президенту страны.

По словам Лутца Штроппе, к 2019 года в Германии должно произрастать достаточное количество конопли соответствующего качества для медицинского использования. До тех пор будет разрешен ее импорт - в основном, из Нидерландов и Канады. В прошлом году страна закупила около 170 килограммов медицинской конопли.