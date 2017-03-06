Такие данные предоставил Федеральный офис защиты конституции, который уточняет, что более половины джихадистов - граждане Германии, а 20% - женщины. Предполагается, что 145 джихадистов были убиты в Ираке или Сирии. Год тому назад сообщалось, что в Германии насчитывается 800 активных джихадистов.
В Германии насчитали почти 1000 джихадистов(2)
Немецкий еженедельник Der Spiegel в выходные сообщил, что в стране насчитывается 910 джихадистов, которые выезжали в Ирак и Сирию. Об этом пишет EUobserver.
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