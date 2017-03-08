"Для управления ситуацией с мигрантами необходимо создать транзитные центры, главным образом на границе с Австрией и Швейцарией", — заявил Майер в беседе с изданием.

"Все лица, въезжающие необычным путем, должны будут пройти в этих центрах проверку личности и проверку на безопасность. Там же должны рассматриваться заявления на предоставление убежища от лиц, не имеющих перспективы остаться (в ЕС)", — добавил политик. Таким образом, по его мнению, "иммигранты, которые не признаны нуждающимися в убежище, не смогут избежать депортации".

"Пока внешние границы Евросоюза не защищаются должным образом, а общеевропейская стратегия по мигрантам остается вопросом отдаленного будущего, Германия должна позаботиться о порядке на своих границах", — заявил Майер. Более того, "благодаря созданию подобных транзитных зон ФРГ не допустит повторения событий осени 2015 года", уверен он.

Между тем председатель фракции СДПГ в Бундестаге Томас Оперманн выступил против предложения ХДС, заявив, что "интернирование беженцев в подобных транзитных зонах является отношением, унижающим человеческое достоинство, и потому от него следует категорически отказаться", передает издание.