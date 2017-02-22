Как сообщила в среду, 22 февраля, генпрокуратура в Мюнхене, 35-летнего мужчину подозревают в том, что он поддерживал террористическую группировку финансовыми средствами — как из собственных средств, так и собирая пожертвования через российские социальные сети.

Кроме того, россиянина обвиняют в торговле наркотиками. У него дома и на работе прошли обыски, конфискованы жесткие диски компьютеров и небольшое количество наркотиков.

Мужчина был задержан после длительного наблюдения и помещен в предварительное заключение.