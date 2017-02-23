Кроме того, за занятие сутенерством установлено наказание до пяти лет лишения свободы.
Новый закон о сексуальных преступлениях направлен на борьбу с секс-торговлей. Однако некоторые работники индустрии уверены, что новая мера вынудит женщин, занятых в этой сфере, еще больше "уйти в подполье" и работать в более опасных условиях.
Таким образом, Ирландия последовала примеру Канады, Швеции, Норвегии, Исландии и Северной Ирландии в вопросе введения закона, призванного наказывать мужчин, которые пользуются услугами проституток без криминализации деятельности тех, кто вынуждено занят в сфере проституции.