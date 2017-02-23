Оплата услуг проституток стала незаконной в Ирландии, сообщает Reuters. Согласно закону, который вступил в силу 22 февраля, оплатившему услуги сексуального характера грозит штраф в размере 500 евро за первое нарушение и 1000 евро за повторное.

Кроме того, за занятие сутенерством установлено наказание до пяти лет лишения свободы.

Новый закон о сексуальных преступлениях направлен на борьбу с секс-торговлей. Однако некоторые работники индустрии уверены, что новая мера вынудит женщин, занятых в этой сфере, еще больше "уйти в подполье" и работать в более опасных условиях.

Таким образом, Ирландия последовала примеру Канады, Швеции, Норвегии, Исландии и Северной Ирландии в вопросе введения закона, призванного наказывать мужчин, которые пользуются услугами проституток без криминализации деятельности тех, кто вынуждено занят в сфере проституции.