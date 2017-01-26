Молодой человек из Гамбии утонул в Большом канале в Венеции, сообщает La Nuova Venezia. Полиция ведет расследование произошедшего.

Как сообщили спасатели, по камерам видеонаблюдения видно, что молодой человек сам с разгона прыгает в воду. Машинист проходящего мимо вапоретто останавливается, и сотрудники выбрасывают сначала один спасательных круг, затем второй. После этого мигрант ныряет и больше не показывается на поверхности. Его труп нашли позже в другой части канала.

Предполагается, что 22-летнему мигранту было отказано во временном виде на жительство. В его рюкзаке, который он оставил на берегу, был найден билет на поезд из Милана в Венецию.