Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью местному телеканалу "1+1", что власти страны в настоящий момент разрабатывают план по возвращению Крыма и Донбасса под контроль Киева. Он подчеркнул, что этот план "совершенно не связан ни с малейшими уступками", сообщает РИА "Новости".

Аваков отметил, что он лично входит в число тех, кто "работает над этой ситуацией". По его мнению, возвращение Крыма и Донбасса возможно только дипломатическим путем, а не военным. Министр также добавил, что территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений.

Отметим, что в середине февраля президент США Дональд Трамп дал понять Москве, что будет добиваться возвращения Крыма и Севастополя под контроль Украины.

В Кремле на это ответили, что тема возвращения полуострова не обсуждается. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнула: "Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации".