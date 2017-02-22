"1984" — экранизация одноименного романа-антиутопии Джорджа Оруэлла. В картине снимались Джон Херт, Ричард Бертон, Сюзанна Хэмилтон, Сирил Кьюсак. Режиссер — Майкл Рэдфорд.
Показ запланирован на 4 апреля. Это день, когда главный герой Уинстон Смит делает первую запись в своем нелегальном дневнике.
Как отметили организаторы акции, описанный Оруэллом портрет правительства, фабрикующего собственные факты, требующего полного повиновения, демонизирующего иностранных врагов, еще никогда не было столь актуальным.
Ранее сообщалось, что на Бродвее покажут спектакль по мотивам антиутопии "1984" на фоне президентства Трампа.