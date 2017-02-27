Инцидент произошел в минувшую среду, 22 февраля, однако местное издание Chengdu Business Daily сообщило о происшествии лишь в субботу, пишет Global Times. Жители провинции заметили, как метровая панда спустилась с гор вблизи села Мупинг. На протяжении двадцати минут она бродила рядом с козой, а затем напала.

На фотографиях, сделанных очевидцами, запечатлены окровавленные кости парнокопытного, оставшиеся на месте происшествия. Коза принадлежала одному из местных жителей.

Tired of bamboos? Rare wild #panda eats goat in Sichuan https://t.co/DBWrWd1Qtk pic.twitter.com/a5M42VsM37 — China Plus News (@ChinaPlusNews) February 25, 2017





Сотрудники Бюро лесного хозяйства уезда Мабянь прибыли в село, как только получили сообщение о нападении. Они собрали экскременты, которые панда оставила после себя на месте атаки.

В тот же день другую дикую большую панду видели в уезде Эбянь округа Лэшань. Но это животное вело себя спокойно и, как сообщалось, отдыхало в кустах. В местном бюро лесного хозяйства уточнили, что две большие панды вернулись в близлежащие леса и находятся в хорошем физическом состоянии.

Тем временем хэштег "Дикая большая панда съела козу" собрал множество просмотров на популярной платформе для микроблогов Sina Weibo. Для многих пользователей было открытием, что панды в принципе могут есть мясо. "Я думал, панды наивные и едят только бамбук, я не ожидал, что они настолько жестоки", — с сожалением написал один из комментаторов.

Также многие пользователи выразили озабоченность тем, кто компенсирует ущерб жителю села за съеденную козу.

При этом известны случаи жестокого нападения панд на людей. В декабре прошлого года самка бамбукового медведя напала на сотрудника центра по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань. Животное, которое проходило подготовку на тренировочной базе центра, прежде чем отправиться жить в естественных условиях, набросилось на мужчину, искусало его, повредило ему ногу и сломало обе руки. Пострадавшему сделали операцию и оставили в больнице для восстановления после полученных травм.

В Китае насчитывается более 1800 диких панд, согласно данным Бюро лесного хозяйства КНР от февраля 2015 года. Хотя в большинстве своем большие панды — вегетарианцы, их предки ели мясо и этот инстинкт сохранился у современных животных, пояснил заместитель директора Департамента лесного хозяйства провинции Сычуань Гу Хайцзюн.