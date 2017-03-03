Более 160 пар в деревне на востоке Китая решили развестись, чтобы получить увеличенную компенсацию в случае, если их дома будут снесены.

Власти решили снести деревню Цзяньбей в провинции Цзянсу, чтобы на ее месте построить центр по развитию технологий. В результате семьям, которые живут в деревне Цзяньбей по несколько десятилетий, придется покинуть свои дома. Правительство обещало выделить семьям дома площадью 220 квадратных метров.

Однако жители деревни выяснили, что в случае, если пары будут разведены через суд, то им полагается дополнительные 70 квадратных метров недвижимости и компенсация наличными. Супружеские пары поняли, что могут претендовать на два новых дома или на дополнительную компенсацию от 19 тысяч долларов, если они разведутся и будут претендовать на выплаты как люди, не состоящие в браке.

Большинство пар, решивших развестись, заявили, что даже после развода собираются жить вместе. Многие собираются повторно пожениться после того, как получат компенсацию. Некоторым из супругов уже больше 80 лет.

По данным газеты China Daily, местная юридическая компания берет больше 2 тысяч долларов за помощь в разводах. Пока не ясно, получат ли разведенные пары дополнительные компенсации на самом деле. Власти знают об этой лазейке в законе, но не сообщают, будут ли изменены условия получения компенсации.