Почти 3 000 солдат поднято по тревоге в воинских частях Крыма и Северного Кавказа в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Внезапная проверка прошла в Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане, а также на Крымском полуострове. По приказу командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова военнослужащие приступили к маневрам.

В учениях также задействовано более одной тысячи единиц техники, включая Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.

В рамках учений солдатам предстоит совершить марш-броски на полигоны, отразив на пути атаки из засад условного противника. Колонны боевой техники будут добираться до полигона под наблюдением беспилотников.

На полигоне солдаты приступят к учебной стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов, а также из танков и боевых машин.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что особое внимание при проверке боеготовности уделят контролю координационных и управленческих действий командиров и штабов.