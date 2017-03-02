Внезапная проверка прошла в Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане, а также на Крымском полуострове. По приказу командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова военнослужащие приступили к маневрам.
В учениях также задействовано более одной тысячи единиц техники, включая Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.
В рамках учений солдатам предстоит совершить марш-броски на полигоны, отразив на пути атаки из засад условного противника. Колонны боевой техники будут добираться до полигона под наблюдением беспилотников.
На полигоне солдаты приступят к учебной стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов, а также из танков и боевых машин.
В пресс-службе ЮВО уточнили, что особое внимание при проверке боеготовности уделят контролю координационных и управленческих действий командиров и штабов.