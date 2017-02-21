По сравннению с 2015 годом уровень безработицы сократился на 0,3 процентных пункта. Среди женщин уровень безработицы ниже, чем среди мужчин - в прошлом году он составил соответственно 8,4% и 10,9%.

По данным ЦСУ, число безработных в 2016 году снизилось на 3% или на 2900 человек.

Также в прошлом году сократился уровень долгосрочной безработицы, показывающий сколько человек не могут найти работу в течение 12 месяцев и более долгого срока. Если в 2015 году удельный вес долгосрочных безработных в общем числе безработных составил 45,5%, то в прошлом году он снизился до 41,5%. За год численность долгосрочных безработных сократилась на 5000 человек и к 2016 году составила 39 500 человек.