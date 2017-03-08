Определен лучший латвийский историк прошлого года. Награду получил ассоциированный профессор факультета истории и философии Латвийского Университета Янис Тауренс.

Тауренс работает на факультете истории и философии в ЛУ с 1994 года. В то время он был и исследователем, и ассистентом, и лектором, и доцентом. А в 20090 году он стал ассициированным профессором кафедры факультета новой и новейшей истории стран Запада и Америки.

Научная деятельность Яниса Тауренса связана с внешней политикой Латвии в межвоенный пердиод, с вопросами Балтии в международных отношениях, с периодом Латвии во время третьей Атмоды, с латвийской историографией ХХ века и с другими историческими вопросами.

Лучший историк 2016 года был определен по социологическому опросу, который общество исследования популяризации Истории организовало шестой год подряд. Цель опроса и награды — популяризация истории и обратить внимание общества на вклад историков.

В 2015 году лучшим историком Латвии был признан профессор Харийс Туманс, в 2014-м — Густавс Стренга, в 2013-м — Айварс Странга, в 2012-м — Эрик Екабсонс, а в 2011-м — Каспарс Зеллис.