В строительство завода планируется инвестировать 4,2 млн евро. В качестве сырья на производстве будет использоваться нестандартная рыба и остатки, получаемые при переработке рыбы в рыбные продукты.

На заводе будет производиться рыбная мука, рыбий жир, а позже - рыбные гранулы, которые можно использовать для подкормки рыбы в аквакультуре.

Рыбную муку преимущественно используют в качестве корма в животноводстве, а также в аквакультуре и в качестве корма для домашних животных. Планируемая мощность завода - переработка 12,5 тыс. тонн сырья в год. На производстве будет создано 35-40 новых рабочих мест.