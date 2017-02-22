Сегодня связь между числом работников и производительностью их труда в госуправлении обратно пропорциональна. Чем больше людей, тем меньше денег остается для их зарплат, соответственно, уменьшается желание работать в госсекторе. Этим пользуется частный сектор — как только человек получил опыт и знания в конкретной области, дослужился до сравнительно хорошей должности, но с низкой зарплатой, компании по отбору персонала тут как тут.

В результате государство хронически страдает от отсутствия способных работников. Поэтому Госканцелярия предлагает широкую реформу госуправления, одной из важнейших принципов которой будет сокращение численности работников при условии, что сэкономленные средства останутся в введении конкретного ведомства. На этой неделе директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш представит план реформ премьеру Марису Кучинскису.