"Наша цель — изменить не только одну налоговую ставку, а способствовать росту экономики и уменьшению неравенства в обществе. Увы, достичь этого негосударственными методами трудно. Партии перед каждыми выборами обещают ввести налоговую прогрессивность в том или ином виде, а потом вносят изменения лишь на косметическом уровне", — так объяснил мотивацию создать новую партию один из лидеров общества "Прогрессивные" Эрвин Лабановскис.
В Латвии стали появляться новые партии(2)
Новым партиям в Латвии трудно собрать необходимое количество членов. В субботу в Риге в преобразовании в партию попробует свои силы общество "Прогрессивные". Как отмечает Latvijas Avize, шесть лет назад его учредили отколовшиеся от Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), в основном молодые, члены. Общество выступает за введение прогрессивного подоходного налога с населения. В свое время "Прогрессивные" пытались сотрудничать с "Единством", но не преуспели в этом.
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