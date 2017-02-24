"Наша цель — изменить не только одну налоговую ставку, а способствовать росту экономики и уменьшению неравенства в обществе. Увы, достичь этого негосударственными методами трудно. Партии перед каждыми выборами обещают ввести налоговую прогрессивность в том или ином виде, а потом вносят изменения лишь на косметическом уровне", — так объяснил мотивацию создать новую партию один из лидеров общества "Прогрессивные" Эрвин Лабановскис.