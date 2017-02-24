В Латвии стали появляться новые партии

Новым партиям в Латвии трудно собрать необходимое количество членов. В субботу в Риге в преобразовании в партию попробует свои силы общество "Прогрессивные". Как отмечает Latvijas Avize, шесть лет назад его учредили отколовшиеся от Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), в основном молодые, члены. Общество выступает за введение прогрессивного подоходного налога с населения. В свое время "Прогрессивные" пытались сотрудничать с "Единством", но не преуспели в этом.