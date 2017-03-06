Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) введет временный запрет на распространение в Латвии опасного психоактивного вещества NDTDI и содержащих его изделий, свидетельствует сообщение в официальной газете Latvijas Vēstnesis.

ЦПКЗ подчеркивает, что вещество N,N-diethyl-3-[methyl(1,3,4,5-tetrahydrobenzo[cd]indol-4-yl)amino]propanamide" (NDTDI) структурно похоже на подлежащее международному контролю психоактивное вещество ЛСД. Специалисты утверждают, что употребление NDTDI и содержащих его изделий может создать серьезный вред для здоровья, жизни, а также угрожает безопасности общества.

Вещество NDTDI не используется промышленности или хозяйственной деятельности, а также ничего не известно об общепризнанной практике его использования в лечебных целях, сообщает ЦПКЗ.

Запрет на распространение этого вещества вступит в силу во вторник, марта. В течение трех дней после вступления запрета в силу физические и юридические лица, обладающие данным веществом, обязаны сдать его в Госполицию.