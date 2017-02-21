В Латвии ожидается дальнейшая консолидация банков, заявила на Латвийском радио председатель Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня, добавив, что о конкретных планах говорить пока преждевременно.

Она также заявила, что трансформация в банковском секторе в последующие 2-3 года будет направлена на то, чтобы понять, какие продукты и услуги из Латвии могут оказываться в рамках ЕС и за его пределами. "Общие тенденции ясны - какая-то консолидация ожидается. В то же время ожидается растущая конкуренция в рамках ЕС, потому что Европейская комиссия выдвигает ряд мер по унификации регулирования", - сказала Лиепиня.

Банкам придется заниматься оценкой моделей бизнеса, чтобы показать, какими услугами они намерены компенсировать сокращение бизнеса нерезидентов.