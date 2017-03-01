По итогам 2016 года в Латвии в общественном транспорте было перевезено 244,659 миллионов пассажиров, что на 1,9% (на 4,657 млн) меньше, чем в 2015 году.

"С 2010 года количество пассажиров, перевезенных за год, существенно не менялось, хотя с 2014-го наблюдается небольшое ежегодное сокращение", — отмечается в отчете Центрального статистического управления.

Количество перевезенных пассажиров в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось только на железнодорожном транспорте, а больше всего пассажиров было перевезено автобусами.

Автобусы регулярного сообщения в прошлом году перевезли 142,813 миллионов пассажиров, что на 1,1% меньше (на 1,562 человек), чем в 2015-м.

Железнодорожным транспортом в 2016-м перевезено 17,228 миллионов пассажиров, что на 0,9% (на 158 000 пассажиров) больше, чем годом ранее.

Городским электротранспортом в прошлом году было перевезено 84,618 миллионов пассажиров, что на 3,7% (на 3,252 млн человек) меньше, чем в 2015-м. В частности, количество пассажиров в троллейбусах сократилось на 2,9% — до 43,442 миллионов пассажиров, а количество пассажиров в трамваях уменьшилось за отчетный год на 4,5% — до 41,175 миллионов.

В 2015 году в общественном транспорте Латвии было перевезено 249,316 миллионов пассажиров.