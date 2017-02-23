В среду, 22 февраля, в рамках европейской программы перемещения лиц, нуждающихся в убежище, в Латвию из Греции прибыли 19 человек, ранее проживавших в Сирии.

Как порталу Delfi пояснили в Управлении по делам гражданства и миграции, в Латвию приехали пять семей, в общей сложности в них девять несовершеннолетних детей. Среди приехавших есть пекарь, цирюльник, портной, автомеханик и строитель. Они знают арабский, английский, турецкий и греческий языки.

Все приехавшие размещены в Центре ищущих убежище в Муцениеках. Представители Пограничной охраны Латвии подготовят документы, которые нужны для подачи заявления о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса.

Всего Латвия обязалась принять 226 беженцев.