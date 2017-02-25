В Латвию возвращаются перелетные птицы

На этой неделе в Латвии замечены несколько видов птиц, которые уже вернулись после зимовки на юге, сообщает LETA со ссылкой на Latvijasputni.lv. Так, в Энгурском крае наблюдатели видели трех уток-пеганок, на Даугаве в районе Ливаны - утку-турпана, под Ницей - двух журавлей.

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