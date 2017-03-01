28 февраля врачи констатировали смерть мозга ребенка, а 1 марта в 14.21 остановилось сердце младенца. Врачи сомневаются в том, что это последствие болезни. Вероятно, кровоизлияние в мозг произошло вследствие травмы. Подозревают, что девочку избили ее 17-летняя мать с 24-летним сожителем.

Шяуляйская прокуратура начала расследование по факту нанесения серьезных увечий 7-месячной девочке, Генпрокуратура пересматривает закрытое в декабре прошлого года расследование в связи с нанесением легких телесных повреждений этому ребенку.

Прокуратура сообщает, что это постановление дважды проверялось прокурорами высшей инстанции: в первый раз сразу после его принятия, а во второй — по распоряжению генпрокурора проверить все прекращенные расследования по подозрению в нанесении телесных повреждений детям.

28 февраля суд постановил взять 17-летнюю мать под стражу на неделю, решается вопрос назначения меры пресечения ее сожителю.