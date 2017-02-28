"Я не знаю. С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс", — сказал он.

Гранди отметил, что не говорит, что признание паспортов ДНР и ЛНР — такой шаг, который усложняет урегулирование.

"Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования", — подчеркнул он.

Гранди отметил, что паспорта ДНР и ЛНР нельзя считать чем-то вроде нансеновских паспортов, так как те выдавались лицам без гражданства и без документов, а самой выдачей занималась международная Лига наций.

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России паспортов ДНР и ЛНР.