Депутаты Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы поддержали предложение закупить мальков судака, чтобы выпустить их в озеро Юглас, таким образом обеспечив восстановление рыбных ресурсов.

Подготовленный Департаментом по жилищным вопросам и охране окружающей среды РД проект, предусматривает закупку около 24 500 мальков судака (весом от 1,1 до 4 гр) и их выпуск в озеро Юглас.

Общий бюджет проекта составляет 4 743 евро, из которых 3 557 евро или 75% выделит Рыбный фонд Минземледелия, вернув эти средства после реализации проекта. В свою очередь Рижская дума предоставит финансирование в размере 1186 евро и авансовое финансирование в размере 3557 евро.

Вопрос о выделении средств на приобретение мальков судака еще должны рассмотреть депутаты Комитета городского развития и Комитета по финансовым и административным делам.