Сотрудники таможенного управления Государственной налоговой службы на латвийско-белорусской границе при проверке товарного поезда из Беларуси обнаружили в вагоне 100 000 контрабандных сигарет, спрятанных под каменным углем.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Налоговой службы, контрабанда сигарет была выявлена 23 января на контрольно-пропускном пункте Индрас при сканировании и физическом осмотре товарного состава из Беларуси. В одном из вагонов поезда под углем должностные лица нашли четыре закапанных упаковки сигарет. В упаковке находились 20 000 сигарет Premjer белорусской акцизной марки.

А 22 января также на КПП в Индрас в ходе контроля состава таможенники под запасами угля обнаружили восемь ящиков, завернутых в полиэтилен. В них было 80 000 сигарет Premjer белорусского производства.