Министерство финансов подсчитало, что в прошлом году благодаря успешной борьбе с теневой экономикой в бюджет государства поступило от 50 до 60 млн евро, сообщает в понедельник вечером передача LTV "Панорама".

По данным Службы госдоходов (СГД), поступления госбюджета в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, увеличились на 450 млн евро. Как подчеркивают в Минфине, "из этой суммы от 50 до 60 млн евро получены с помощью мер борьбы с теневой экономикой, потому что этот прирост нельзя объяснить экономическим ростом".

Правда, пока неясно, какие именно мероприятия по борьбе с теневой экономикой были эффективнее — законодательные изменения, работа СГД или привлечение к решению проблемы частного сектора. Подробный анализ Минфин обещает к концу весны.