В прошлом году Латвию покинули 213 получивших статус беженца лиц, сообщила сегодня на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества представитель Фонда общественной интеграции.

Информацией о том, сколько из них прибыли в Латвию по программе перемещения ЕС, она пока не располагает. Эти люди из Латвии уехали по большей части в Германию.

Представитель МВД Ольга Дабижа ознакомила комиссию с опытом Литвы и Эстонии в этом вопросе, отметив, что в Литве сейчас находятся 17 перемещенных беженцев, а из Эстонии ни один из перемещенных беженцев пока не уехал. В Литве для работы в определенных сферах не требуется знание литовского языка, а в Эстонии беженцы интенсивно осваивают эстонский язык, пояснила она.

На заседании комиссии обсуждались проблемы с жильем и работой для прибывших в Латвию беженцев. Как пояснил представитель Госпогранохраны Марек Хонавко, на переговорах с беженцами о перемещении в Латвию их прежде всего интересует, где они будут жить, каковы условия размещения, а вопросы о работе они задают не сразу. И беженцам предоставляется всесторонняя информация.