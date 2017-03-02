В 2016 году в гостиницах и других местах расселения туристов в Риге обслужено 1 248 358 постояльцев, что на 7% больше, чем в 2015 году. Количество проведенных ночей увеличилось на 6,7% до 2 331 159, свидетельствует обобщенная Рижским бюро по развитию туризма (РБРТ) информация Центрального статистического управления. По расчетам, общее количество туристов составило 2,3 млн.

В прошлом году в рижских гостиницах и других местах расселения туристов больше всего туристов зарегистрировано из Германии — 12,1%, из России — 12,0%, Эстонии — 8,0%, Литвы — 7,0%, Финляндии — 6,8%, Великобритании — 6,2%, Норвегии — 5,3%, Швеции — 5,0%, Италии — 3,2% и США — 3,0%.

Среди приоритетных рынков РБРТ и потенциальных целевых рынков наибольшее увеличение числа туристов было из Китая — 55,6%, США — 37,4%, Великобритании — 22,7%, Испании — 21,6%, Финляндии — 18,5%.

При расчете общего количества туристов в городе, наряду с количеством постояльцев в гостиницах, как и в предыдущие годы, учитываются и другие факторы, влияющие на общее число туристов — количество пассажиров, обслуженных в Рижском порту. Эти путешественники находятся в Риге один день и не пользуются услугами гостиниц, не попадая в официальную статистику. Во-вторых, в среднем каждый третий гость города использует услуги краткосрочной аренды квартир или останавливается у родственников или друзей.

В последние три месяца года больше всего туристов обслужено из России — 14,1%, Эстонии — 9,9%, Литвы — 8,8%, Германии — 8,4%, Великобритании — 6,7% и Норвегии — 6,3%. В процентном отношении из целевых государств РБРТ наибольшее увеличение числа туристов было из Финляндии — 28,9%, Франции — 17,9%, Великобритании — 16,3%.

В конце 2016 года в Латвии работало 119 гостиниц и других мест расселения туристов с 15 097 кроватных мест, что на 4,6% больше, чем в 2015 году.