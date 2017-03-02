По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в водоемах Латвии постепенно повышается уровень воды.

На Лиелупе в районе Стальгене в течение последних двух дней вода поднялась почти на метр, возле Межотне же напротив уровень воды, который ранее поднялся на 2,5 метра, снова вернулся к нормальной отметке.

На данный момент под угрозой затопления оказались территории между Плявиняс и Екабпилсом, а также возле моста Зелькю на Даугаве. Существенно поднялась вода и в Айвиексте.

Ледоход уже начался на реке Огре, что повлияло на уровень воды близ города. В начале недели высокий уровень воды был констатирован и на Гауе возле Сигулды.