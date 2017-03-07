Правительство поддерживало присоединение к центру компетенции профессионального образования (PIKC) "Национальная Художественная средняя школа" музкальной средней школы Эмиля Дарзиня и Рижской Хореографической средней школы.

По мнению правительства, присоединение музыкальной и хореографических школ к PIKC решит проблемы, связанные с раздробленностью культурно-образовательных учреждений: структурные подразделения PIKC — Рижская домская хоровая школа, музыкальная школа Э.Дарзиня и Хореографиская школа занимают комплекс зданий по адресам — ул.Калнциема 10, ул.Калнциема 12 и ул.Межа 15.

После присоединения к PIKC обе школы продолжать работу как структурные подразделения, сохранив за собой исторические названия и бренды. Продолжатся также лицензированные и аккредитованные образовательные программы при получении основного образования и т.д.

В ноябре прошлого года Национальной Художественной средней школе был присвоен статус центра компетенции профессионального образования. Художественная школа состоит из Рижской Домской хоровой школы и Художественной школы Я.Розентала.