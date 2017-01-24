В Риге, по адресу ул.Твайка, 7, появится новый пункт приема и перегрузки металлических отходов, разбитых автомобилей, а также вышедших из употребления электрических и электронных устройств. Такое решение было принято депутатами на заседании Рижской думы, сообщает LETA.

Ранее фирма SIA Metruna LV обратилась в департамент Жилья и среды Рижской думы с заявлением на получение разрешения переработки отходов. Предприятие планирует в году сохранить и перегрузить 7485 тонн металлических отходов, останков автомобилей, электрических и электронных устройств.

Территория, пригодная для хранения и переработки, имеется в Риге на улице Твайка, 7 — это территория Морского порта, но нет разрешенного земельного участка, находящегося на уличной территории.

Рижская дума разрешила использовать для хранения и перегрузки металлических и электронных отходов постройки на земельном участке территории Морского порта.