Ранее фирма SIA Metruna LV обратилась в департамент Жилья и среды Рижской думы с заявлением на получение разрешения переработки отходов. Предприятие планирует в году сохранить и перегрузить 7485 тонн металлических отходов, останков автомобилей, электрических и электронных устройств.
Территория, пригодная для хранения и переработки, имеется в Риге на улице Твайка, 7 — это территория Морского порта, но нет разрешенного земельного участка, находящегося на уличной территории.
Рижская дума разрешила использовать для хранения и перегрузки металлических и электронных отходов постройки на земельном участке территории Морского порта.