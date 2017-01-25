В Риге в ДТП пострадал пешеход; полиция ищет свидетелей

В пятницу 20 января в 18.00 в Риге, на перекрестке улиц Дзирнаву и Ф.Садовникова, автомобиль BMW 330 наехал на пешехода, которая пересекала проезжую часть ул. Дзирнаву. Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, позвонив по телефонам: 67086942, 67086961, 26653640 или 110.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.