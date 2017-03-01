Рижская муниципальная полиция задержала двух наркоманов, подозреваемых в ограблении 15 ломбардов, сообщает агентство LETA со ссылкой на Госполицию.

28 февраля полиция задержала женщину 1990 г.р. и мужчину 1988 г.р. В ходе расследования выяснилось, что кражи из ломбардов проводились по одному сценарию. Пока женщина обращалась с просьбой к продавцу показать товар, мужчина в полной готовности стоял около входной двери. Когда товар оказывался у женщины в руках, она вместе с пособником бросались наутек.

Во всех случаях воры забирали из ломбардов мобильные телефоны и золотые украшения. Также выяснилось, что украденные товары уже проданы.

Мужчина и женщина ранее уже были наказаны за схожие преступления, а также за употребление наркотических веществ. Полиция начала уголовные процессы по факту воровства из ломбардов в небольшом размере.