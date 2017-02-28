Верховный суд России обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видеозаписи в соцсетях, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВС.

"Верховный суд России счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда", — рассказала представитель суда.

Заместитель генпрокурора Леонид Коржинек в представлении просит отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

8 ноября 2016 года Катайский районный суд Курганской области приговорил воспитательницу детского сада и мать малолетнего ребенка Евгению Чудновец к шести месяцам колонии за репост на своей странице "ВКонтакте" видео с издевательствами над ребенком в детском лагере. Женщину обвинили в распространении детской порнографии.

Ранее сообщалось, что представители защиты Чудновец подали жалобу в Европейский суд по правам человека.