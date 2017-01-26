В приморском селе России Алексеевка в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных приходит в себя после операции тигренок, который был найден раненым в Пожарском районе.

Полосатым пациентом занимались специалисты Московского зоопарка, челюстно-лицевой хирург и офтальмолог, который более 50 лет делал операции на глазах людям, отмечает "ТВ Центр". Предположительно, тигренку разворотило морду пулей, выпущенной браконьером. Это первый четвероногий больной для офтальмолога Анатолия Верба, однако доктор уверен, что тигренку удастся сохранить зрение. К слову, нового обитателя реабилитационного центра решили назвать Трампом — за волю к победе.

"Радует, что ситуация оказалась не такой серьезной, как предполагалось после внешнего осмотра тигренка. Все-таки у диких зверей достаточно сильная регенерация, а у тигров, видимо, еще большая тяга к жизни. Самое главное, что тигренок отступил от опасной черты — у животного оба глаза здоровы, по всей видимости, стопроцентное зрение. Кости черепа ему вправили, теперь есть шанс, что они правильно срастутся и у малыша будет нормальное дыхание", — говорит директор Дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.